شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى على تواجه بطلة كازخستان بمنافسات الترضية للباراتايكوندو فى البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تواجه سلمى علي لاعبة منتخبنا الوطني للباراتايكوندو بطلة كازخستان ميلانا كراسافيتسيفا في إطار منافسات الترضية وزن 52 كجم للتصنيف k44، فى دورة الألعاب البارالمبية.

وكانت سلمى على قد فازت فى دور الـ16 على الكينية تينسى أوبينيو بنتيجة 3/12 ، ثم خسرت أمام المنغولى سورينجاف أوليمبيار بنتيجة 7/5 بدور الثمانية.

وتخوض سلمى مباراتها أمام بطلة كازخستان في تمام السادسة والثلث بتوقيت القاهرة.

وكانت بطلة كازخستان قد خسرت في دور الثمانية من المكسيكية جيسيكا جارسيا .

وتشارك في تحكيم منافسات الباراتايكوندو الحكم المصري نوران عزت حسني.