تقارير: نجم المغرب يقترب من اتحاد جدة السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن وجود مفاوضات بين اتحاد جدة السعودي ووست هام يونايتد، للتعاقد مع النجم المغربي نايف أكرد، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر موقع "فوت ميركاتو الفرنسي"، أن اتحاد جدة أرسل عرضاً إلى وست هام يونايتد، للتعاقد مع نايف أكرد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الموقع، أن هناك منافسة قوية بين اتحاد جدة وفريقي فياريال وريال بيتيس الإسبانيين، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف التقرير الفرنسي، أن اللاعب صاحب ال 28 عاماً سيحدد موقفه النهائي من العروض، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويذكر أن أكرد، انضم إلى فريق وست هام الإنجليزي، في يونيو 2022 قادماً من فريق رين الفرنسي، بعقد لمدة 5 سنوات حتى عام 2027.

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