وليد الركراكي يكشف سبب استبعاد لاعب الأهلي من قائمة المغرب في معسكر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سبب استبعاد لاعب النادي الأهلي يحيى عطية الله، من قائمة أسود الأطلس خلال معسكر سبتمبر المقبل.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "يحيى عطية الله من اللاعبين، الذين أثق فيهم بشكل كبير، ولكنه كان في وضع صعب مع فريقه الروسي خلال الفترة الماضية، قبل انضمامه إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "عطية الله ليس في أتم الجاهزية في الوقت الحالي، لذلك قررنا استبعاده من معسكر سبتمبر المقبل".

وتابع: "يحيى عطية الله يعرف جيداً، الأجواء في منتخب المغرب ومعتاد عليها".

واختتم الركراكي تصريحاته: "اللاعب سيعود للمشاركة مع منتخب المغرب، ولكن بشرط أن يشارك رفقة فريقه الجديد ويكون جاهزاً".

وانضم يحيى عطية الله إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فريق سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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