شكرا لقرائتكم خبر عن زد لا يعرف الفوز على بيراميدز تاريخيا قبل نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق زد فى التاسعة مساء غد الجمعة اختبارا صعبا عندما يواجه فريق بيراميدز على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائى كأس مصر لكرة القدم.

زد لا يعرف الفوز

وتعد مباراة الجمعة الرابعة بين زد وبيراميدز، حيث تواجها من قبل في 3 مواجهات، فاز بيراميدز مباراتين وتعادل فى مواجهة ولم يفز زد في أي مباراة، سجل لاعبو بيراميدز 5 أهداف واستقبلوا هدفا وحيدا، والتقى بيراميدز مع زد بمسماه القديم إف سى مصر مباراتين وانتهت لصالح الفريق السماوى.

يمنى مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد، النفس بالحصول على هذا الكأس ليكتب اسمه بالذهب فى تاريخ زد الذى ستكون أول ألقابه، بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز السابع في أول مواسمه بالدورى، والوصول لنهائى كأس مصر في إنجاز رائع، كما طالب اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق اللقب.

بدأ فريق زد بطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سيراميكا في دور الـ16 بنتيجة 3-0، ثم الإطاحة بمودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0، وأخيرا الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في نصف النهائي.

يأمل زد وبيراميدز في حصد أول لقب، حيث لم يتوج أيا منهما ببطولات قبل ذلك، كما يسعى كلا الفريقين في كتابة اسمه في قائمة المتوجين بلقب كأس مصر، حيث سبق أن توج بكأس مصر 12 ناديا فقط يتصدرهم الأهلى بـ38 لقبا.

وجاءت قائمة المتوجين بكأس مصر كالتالى: الأهلى 38 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأوليمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من "المصرى والقناة والترام".