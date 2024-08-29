شكرا لقرائتكم خبر عن لمساعدة الأهلى والزمالك قبل السوبر.. كاف يمد القيد الأفريقى حتى 12 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على مد فترة القيد بشكل استثنائى لناديى الأهلى والزمالك فقط، ومنحهما حق قيد لاعبين جدد حتى 12 سبتمبر المقبل، من أجل التمكن من قيد صفقاتهم الجديدة قبل موعد الانتقالات الصيفية.

وكان مقررا أن يتم غلق باب القيد 31 أغسطس وهو موعد إرسال قائمة السوبر الأفريقى، لكن وافقت على تمديد القيد حتى 12 سبتمبر، بشرط عدم مشاركة اللاعبين الجدد المقيدين بعد 31 أغسطس في مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

كان اتحاد الكرة قد أرسل خطابًا رسميًا للكاف طلب فيه مد القيد الأفريقى، والذي ينتهي في 31 أغسطس الجاري، نظرًا لضيق الوقت من موعد فتح باب القيد المحلي في مصر يوم السبت المقبل 31 أغسطس المتزامن مع نفس يوم غلق باب القيد الأفريقي.

جدير بالذكر أن أي لاعب يتم قيده في فترة القيد الأولى التي تنتهي في 31 أغسطس سيستطيع المشاركة في البطولات الأفريقية والسوبر الأفريقي.

أما أي لاعب يتم قيده بداية من 1 سبتمبر المقبل سيشارك فقط في السوبر الأفريقي، ومشاركته في البطولات القارية ستكون من بداية من دور المجموعات.

ويقام السوبر الأفريقي في السعودية في ملعب المملكة آرينا في 27 سبتمبر المقبل.