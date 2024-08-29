شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي الطائرة يخسر من الأرجنتين في ربع نهائي بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين أمام الأرجنتين بالدور ربع النهائي في منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة بلغاريا 2024 .

وجاءت المباراة ماراثونية قدم خلالها لاعبو متخب مصر أداء قويا لكنها انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ومن المقرر أن ينافس المنتخب الوطني على المراكز من الخامس للثامن.



وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد انسحاب منتخب أوزبكستان من البطولة وخسارة نتائج مبارياته الثلاثة بنتيجة “3-0“.

و حقق المنتخب المصري الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات وتصدر مجموعته، حيث فاز في المباراة الأولى على تونس بثلاثة أشواط نظيفة كما فاز في المباراة الثانية على ليبيا بالنتيجة ذاتها وفاز في المباراة الثالثة على إيران بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتضم قائمة المنتخب 12 لاعبًا فى بطولة العالم، تحت إشراف الخبير البرازيلى بيرسى أونكن، وهم: “أحمد عبد البارى، زياد حنيدق، مصطفى طايع، الحبيب إبراهيم، مهند باشا، خالد الفقى، مروان متولى، أحمد يوسف جبل، محمد نصر، حمزة يس، فادى حنفى، زياد غنيم“.

ويترأس البعثة دكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ويقود المنتخب أحمد السيد والمدرب العام محمد مدبولى والمحلل التقنى أحمد الماحى والدكتور إبراهيم غانم مخطط أحمال وتأهيل وإصابات ملاعب.