شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطرح بنودا جديدة في الإعارات بشروط القيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الكرة عن بنود جديدة فيما يخض بند الإعارات ضمن الشروط الجديدة للائحة القيد، التي تسلمتها الأندية خلال الساعات الماضية، وكان أبرزها وجود بندين جديدين في الإعارات.

وينص البند الأول على وجود 6 إعارات فقط لكل ناد، بدلا من الإعارات السبعة التي تواجدت في الموسم الماضي، وقبلها كانت مسألة الإعارات مفتوحة لعدد لا نهائي من اللاعبين.

ووفقا لشروط القيد الجديدة يحق لكل ناد إعارة 6 لاعبين فقط، وبالتالي سيفتح هذا البند الباب أمام رحيل عدد كبير من اللاعبين على سبيل البيع وليس الإعارة.

كما ينص البند الآخر الخاص بالإعارات إلى تقليص مدة الإعارة إلى سنة واحدة بحد أقصى لكل لاعب، وهو عكس ما كان متبع حيث كان يحق للاعبين والأندية توقيع عقود إعارة لمدة سنتين أو أكثر في الوقت الماضي.