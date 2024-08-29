شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى على تهزم بطلة كازاخستان وتنافس على البرونزية بمنافسات الباراتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

فازت سلمى علي لاعبة منتخبنا الوطني للباراتايكوندو،على بطلة كازخستان ميلانا كراسافيتسيفا بنتيجة 1/8 في إطار منافسات الترضية لوزن 52 كجم للتصنيف k44، لتتأهل للعب على الميدالية البرونزية في تمام الساعة الثامنة و38 دقيقة بتوقيت القاهرة.

حضر اللقاء الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس البعثة المصرية، والوفد الحكومي المكون من الدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية للاتحادات النوعية بـ وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد آدم نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية ومدير البعثة المصرية و شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية ونائب مدير البعثة.

وكانت سلمى علي قد فازت في دور الـ 16 على الكينية تينسي اوبينيو بنتيجة 3/12 ، ثم خسرت أمام المنغولية سورينچاف أوليمبيار بنتيجة 7/5 بدور الثمانية.