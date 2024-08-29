شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين من المصرى فى معسكر منتخب الشباب لشهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثلاثي أحمد وهب وحسام حسن وأحمد أبو الفتح شرف للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عام.

ومن المقرر إقامة معسكر فريق المصري البورسعيدي بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من الأول من سبتمبر المقبل وحتى العشرين من الشهر ذاته وذلك ضمن استعدادات المنتخب لخوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2025.



حارس المصري



حارس فريق المصري



منتخب الشباب يستعدي حارس المصري

من ناحية أخرى، حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة- يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لنحو 11 ألف متفرج.

وفاز فريق الهلال الليبي على ضيفه فريق كيتارا الأوغندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بتلك النتيجة صعد الهلال الليبي للدور التمهيدي الثاني لملاقاة فريق المصري بعدما نجح في تكرار فوزه على نظيره الأوغندي بنفس النتيجة في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع على الملعب