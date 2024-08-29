شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ثنائي تنس الطاولة هناء حماد وسيد يوسف في دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

خسر ثنائي منتخب تنس الطاولة هناء حماد وسيد يوسف أمام الثنائي الفرنسى 3-0 بمنافسات دور الـ 32 بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس.

وكان ثنائي تنس الطاولة خالد عبد السلام وفوزية الشامى قد خسرا فى دور الـ32 أمام الزوجى السلوفيكى بنتيجة 3-0 فى دورة الألعاب البارالمية المقامة حالياً في باريس، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى 3-11، 1-11، 2-11 فى منافسات الزوجى المختلط.

من ناحية أخرى، تواجد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى السابق لفريق ليفربول الإنجليزى، فى مدرجات لا شابيل أرينا، الذى شهد تصفيات سباق 50 متر حرة فئة S10 سباحة، ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وشهدت تلك المنافسات مشاركة زياد طارق لاعب منتخب مصر للسباحة البارالمبي وتأهل إلى نهائي السباق بعد تحقيقه زمنا قدره 24:75 ثانية، ليحقق زياد طارق رقما أفريقيا جديدا خلال المنافسات.

يذكر أن زياد طارق سيخوض منافسات الدور النهائي في الساعة 7:37 من مساء اليوم.