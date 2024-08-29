شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح القيد للكرة الشاطئية لمدة 10 أيام بداية من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة الأندية المصرية المشاركة في دوري الكرة الشاطئية، بالشروط الجديدة للائحة القيد، التي تسلمتها الأندية خلال الساعات الماضية.

ويفتح القيد لأندية الكرة الشاطئية لمدة 10 أيام فقط بداية من الأحد المقبل 1 سبتمبر وحتى العاشر من الشهر نفسه.

وتنص لائحة القيد للكرة الشاطئية على قيد 20 لاعبا في الفريق الأول، على أن لا يسمح بقيد أي لاعب اقل من مواليد 2010، ويكون رسم القيد للفريق الأول 150 جنيها لكل لاعب.

وكان اتحاد الكرة أعلن شروط القيد لكرة القدم وينص البند الأول على وجود 6 إعارات فقط لكل ناد، بدلا من الإعارات السبعة التي تواجدت في الموسم الماضي، وقبلها كانت مسألة الإعارات مفتوحة لعدد لا نهائي من اللاعبين.

ووفقا لشروط القيد الجديدة يحق لكل ناد إعارة 6 لاعبين فقط، وبالتالي سيفتح هذا البند الباب أمام رحيل عدد كبير من اللاعبين على سبيل البيع وليس الإعارة.

كما ينص البند الآخر الخاص بالإعارات إلى تقليص مدة الإعارة إلى سنة واحدة بحد أقصى لكل لاعب، وهو عكس ما كان متبع حيث كان يحق للاعبين والأندية توقيع عقود إعارة لمدة سنتين أو أكثر في الوقت الماضي.