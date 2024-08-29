شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يودع عبد المنعم بعد انضمامه لـ نيس: نتمنى لك التوفيق فى رحلتك القادمة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النادي الأهلي، عن تمنياته بالتوفيق للاعبه السابق محمد عبد المنعم في مشواره الاحترافي الجديد في نادي نيس الفرنسي، حيث كتب عبر حساب النادي الرسمي عبر منصة X: "نتمنى لك التوفيق في رحلتك القادمة".





وكان محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي الجديد، وجه رسالة إلى جمهور الأهلى عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلاً: "شكراً على كل حاجة".

وأعلن نادي نيس الفرنسي، عن صفقة المدافع المصري محمد عبد المنعم، قادما من النادي الأهلي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ونشر حساب النادي الفرنسي عبر موقع "إنستجرام"، صورة للمدافع المصري محمد عبد المنعم، معلقاً: "إنه قادم".

وانتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي مقابل 4 ملايين و300 ألف دولار، بخلاف مليون دولار إضافية بخلاف 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وتأخر نيس الفرنسي في الإعلان عن صفقة انضمام محمد عبد المنعم لصفوف الفريق، بسبب تأشيرة دخوله إلى الأراضي الفرنسية.