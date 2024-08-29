الركراكي يعلن لائحة منتخب المغرب لمواجهتي الغابون وليسوتو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أعلن مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي،الخميس، لائحة "أسود الأطلس" لمواجهتي الغابون وليسوتو، برسم تصفيات كأس أمم أفريقيا / المغرب 2025.

وشهدت اللائحة دعوة لاعب بايرن ميونخ آدم أزنو (17 سنة) وعودة يونس عبد الحميد لاعب سانت إيتيان (37 سنة)، وحضور 10 لاعبين من المنتخب الأولمبي الفائز ببرونزية أولمبياد باريس الأخير.

كما شهدت اللائحة، المكونة من 26 لاعبا، حضور لاعبيْن فقط من البطولة المحلية، هما الحارس الثاني منير المحمدي والحارس الثالث مهدي بنعبيد.



المنتخب المغربي الذي سيواجه الغابون وليسوتو

وخلت اللائحة من أسماء لاعبين أكدوا قيمتهم، وذلك للإصابة، من قبيل شادي رياض لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، واسماعيل الصيباري لاعب بي إس في آيندهوفن الهولندي، وأسامة العزوزي لاعب بولونيا الإيطالي.

وضمت اللائحة في حراسة المرمى ياسين بونو ومنير المحمدي ومهدي بنعبيد. وفي خط الدفاع أشرف حكيمي ومحمد الشيبي والكبير عبقار وأشرف داري ونايف أكرد ونصير مزراوي ويونس عبد الحميد وزكرياء الواحدي وآدم أزنو. وفي خط الوسط سفيان أمرابط وبلال الخنوس وابراهيم دياز وأسامة ترغالين وامير ريتشاردسون وعز الدين أوناحي. وفي خط الهجوم حكيم زياش وإلياس أخوماش وأيوب الكعبي ويوسف النصيري وسفيان رحيمي وأمين عدلي وإلياس بنصغير وعبد الصمد الزلزولي.

ويستقبل المنتخب المغربي الغابون يوم 6 سبتمبر المقبل وليسوتو في التاسع من نفس الشهر، بالملعب الكبير في اغادير .