دوري الأمم الأوروبية: كارسلي مدرب إنكلترا يختار تشكيلته الأولى بعد رحيل ساوثغيت

الرياص - اسماء السيد - لندن : سمّى المدرب المؤقت لمنتخب إنكلترا لكرة القدم لي كارسلي أربعة لاعبين لم يشاركوا دوليا سابقا هم نوني مادويكي، مورغان غيبس وايت، تينو ليفرامنتو وأنجل غوميز، وذلك في تشكيلة "الأسود الثلاثة" الجديدة التي أعلن عنها الخميس.

وعُيّن كارسلي بصفة مؤقتة خلفا لغاريث ساوثغيت الذي قدم استقالته بعد الخسارة في نهائي كأس أوروبا هذا الصيف أمام إسبانيا، لقيادة المنتخب الإنكليزي في مباراتين ضمن دوري الأمم الأوروبية أمام جمهورية إيرلندا وفنلندا الشهر المقبل.

وغاب نجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام عن تشكيلة كارسلي إلى جانب كيران تريبييه الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا الخميس.

كما افتقدت التشكيلة لمدافع مانشستر سيتي كايل ووكر، إضافة الى لاعبين آخرين شاركوا في كأس أوروبا الأخيرة وهم إيفان توني، آرون رامسدايل، جو غوميز، لويس دانك وآدم وارتون.

في ما يلي التشكيلة كاملة:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (نيوكاسل) ودين هندرسون (كريستال بالاس).

للدفاع: جون ستونز، ريكو لويس (مانشستر سيتي)، هاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، مايك غويهي (كريستال بالاس)، إزري كونسا (أستون فيلا)، ليفي كولويل (تشلسي)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) وترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

للوسط: ديكلان رايس (أرسنال)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، كونور غالاغر (أتلتيكو مدريد الإسباني)، أنجل غوميز (ليل الفرنسي)، فيل فودن (مانشستر سيتي)، مورغان غيبس وايت (نوتنغهام فوريست) وكول بالمر (تشلسي).

للهجوم: هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، جارود بوين (وست هام)، بوكايو ساكا (أرسنال)، أنتوني غوردون (نيوكاسل)، جاك غريليش (مانشستر سيتي)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس) ونوني مادويكي (تشلسي).