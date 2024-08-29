شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير يبحث عن اللقب الـ 11 فى مسيرته الكروية بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يصطدم فريق زد، بنظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

ويخوض محمد سمير قائد فريق زد، تحدياً من نوع خاص، حيث يبحث عن زيادة رصيده من الألقاب، وسبق وتوج محمد سمير بـ 10 ألقاب خلال مسيرته الكروية كانت جميعها مع النادي الأهلي، حيث حصد بطولة الدوري العام 5 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وبطولة دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة أيضاً، وكأس السوبر المصري 3 مرات.

بدأ محمد سمير مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وصعد للفريق الأول فى وجود البرتغالى مانويل جوزيه على رأس الإدارة الفنية للمارد الأحمر، فى وجود جيل ذهبى من اللاعبين.

انتقل سمير إلى فريق سموحة فى موسم الانتقالات الشتوية يناير 2012، قبل أن يعود إلى بيته الأحمر فى الانتقالات الصيفية بنفس العام، حيث رفض المدافع المخضرم الجلوس على دكة البدلاء والاستبعاد من الاختيارات الفنية.

وفى موسم 2013 عاد محمد سمير إلى سموحة مجددا باحثا عن فرصة للمشاركة ثم انتقل إلى الاتحاد السكندرى، وفى عام 2015 انتقل سمير إلى محطته الأخيرة بنادى المقاولون العرب ليتألق مع ذئاب الجبل الذين عادوا من مركز صعب فى جدول الدورى موسم 2018، ليحتلوا المركز الخامس تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، قبل أن يتقدموا في الدوري قبل المضي إلى المركز الرابع.

رحل محمد سمير عن المقاولون العرب في الموسم قبل الماضي ليلتحق بفريق زد، ونجح مع زملائه في قيادة الفريق إلى الصعود للدوري الممتاز، وخلال الموسم الأول حصد زد المركز السابع في الدوري وتأهل إلى نهائي كأس مصر.