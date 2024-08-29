شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يفك الجبس ويبدأ مرحلة التأهيل للعودة إلى تدريبات مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

بدأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن سبورت مرحلة التأهيل عقب فك الجبس، وذلك عقب خضوعه مؤخراً لجراحة ناجحة في اليد.

وكان جنش قد تعرض لإصابة خلال مباراة مودرن سبورت أمام الجونة في يونيو الماضى والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد على ملعب خالد بشارة، حيث تجددت إصابته خلال فترة التأهيل.

ومن المقرر أن يخوض مودرن سبورت فترة الإعداد في سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة لتدعيم الفريق، حيث تعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع، وعدد من لاعبي القسم الثاني.

كان مسئولو مودرن سبورت وافقوا أيضاً على انتقال كل من هشام عادل إلى الاتحاد السكندري والمغربي عبد الكبير الوادي إلى البنك الأهلي في صفقة بيع نهائي، وكان محمود حمدي حارس مرمى الفريق قد وقع هو الآخر على عقود انتقاله إلى النادي المصري.

ونجح مودرن سبورت في آخر جولة من الدوري بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف، وأنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارا و12 تعادلا وتعرض لـ 8 هزائم، وسجل لاعبو مودرن سبورت 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة مناصفة مع الأهلي، بينما ودع مودرن سبورت مسابقة كأس مصر 2023-2024، من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام زد بهدف نظيف.