شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن ضم محمد حمدى زكى 3 سنوات .. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة عن التعاقد مع محمد حمدى زكى مهاجم فريق أسوان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق المحلاوى الموسم المقبل في بطولة الدورى الممتاز.

ووقع محمد حمدى زكى على عقود الانضمام الى غزل المحلة لمدة 3 سنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة فيديو لتقديم اللاعب بعنوان " في حضور التماسيح لا تأمن على نفسك محمد حمدي زكي محلاوي قادماً من نادي أسوان".

وفى سياق آخر فاز الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك ودياً على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات معسكر إعداد الفريق بالإسكندرية، ولعب غزل المحلة في الشوط الأول بتشكيلة مكونة من: النفراوي في حراسـة المرمى، خط الدفاع عموري، كاستيلو، الجزار، وحميدو، خط الوسط إسلام مجدي، محمد أسامة ومحمد جابر، خط الهجوم أبو سنة، جريشـة وعبده يحيى.

وانتهى الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة أحرزهم عموري وجريشة قبل أن يضيف عبده يحيى الهدف الثالث في المباراة، وشهد الشوط الثاني تغييرات كثيرة إضافة إلى مشاركة عدد من الناشئين واللاعبين تحت الاختبار فشارك كل من أحمد ياسين - عبد الرحمن بودي - حسام طارق - توماس - خالد الإخميمي - يحيى زكريا - رجب مارو- كريم - إسلام ماهر - محمد نبيل، لينتهي اللقاء بفوز غزل المحلة بثلاثـة أهداف مقابل هدفين في رابع لقاءات معسكر الفريق بالإسكندريـة.

ويلعب الفريق غداً آخر تجاربه الودية بمعسكر الأكاديمية البحرية أمام النادي الأوليمبي في تمام الساعة السادسة مساءً.