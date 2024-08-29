شكرا لقرائتكم خبر عن 12 بطلا لكأس مصر قبل نهائى بيراميدز وزد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز في التاسعة مساء الجمعة، فريق زد على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر لكرة القدم، بحثا عن اللقب الأول تاريخيا لكلا الفريقين.



12 بطلا لكأس مصر

12 بطلا لكأس مصر

يأمل زد وبيراميدز في حصد أول لقب، حيث لم يتوج أيا منهما ببطولات قبل ذلك، كما يسعى كلا الفريقين في كتابة اسمه في قائمة المتوجين بلقب كأس مصر، حيث سبق أن توج بكأس مصر 12 ناديا فقط يتصدرهم الأهلى بـ38 لقبا.

وجاءت قائمة المتوجين بكأس مصر كالتالى: الأهلى 38 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأوليمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من المصرى والقناة والترام".

تأهل فريق بيراميدز للمباراة النهائية بعد الفوز على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح 4-3، فيما تأهل فريق زد إف سي بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في الإسماعيلية.