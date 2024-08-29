شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الزمالك قبل معسكر الإسكندرية وتأهيل أحمد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً للفترة المُقبلة.

وشهدت الجلسة حديث خاص من المدير الفني مع اللاعبين حول أهمية الفترة المُقبلة، وضرورة التركيز والتدريب بكل قوة، استعداداً للارتباطات المهمة خلال الفترة المُقبلة.

وأكد جوزيه جوميز على أهمية المعسكر المغلق القادم في برج العرب، وضرورة أن يخرج منه الجميع بأكبر استفاده ممكنه،كما شدد على ثقته في جميع أفراد الفريق، لتحقيق الأهداف المطلوبة منهم،وحرص المدير الفني على نقل العديد من التعليمات والأفكار الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات.

وخاض لاعبو الزمالك، فقرة خططية على هامش المران وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وتم التدريب على العديد من الأفكار الخططية،وعقد جوزيه جوميز، محاضرة فنية داخل أرضية الملعب، قام خلالها بتصحيح الأخطاء، وتوجيه التعليمات للاعبين لتنفيذ أفكار تكتيكية خاصة.

كما خاض لاعبو الفريق، تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، كما خاضوا فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً للفترة المُقبلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات تأهيلية بالكرة لمدة 20 دقيقة تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق،ثم حفف جوزيه جوميز الحمل البدني في مران اليوم، وفقاً للبرنامج التدريبي المخصص للاعبين.

ومن المقرر، أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غداً الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد، ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من جانبه أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، أن أحمد حمدي لاعب الوسط، يخضع خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي بأحد المراكز المتخصصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف محمد أسامة، أن اللاعب يؤدي حالياً المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي المخصص له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وخضع على أثرها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي.

وأشار رئيس الجهاز الطبي، إلى أنه يقوم بمتابعة مستمره للبرنامج التأهيلي الخاص بأحمد حمدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من خلال اللاعب أو المركز المتخصص الذي يؤدي فيه اللاعب التأهيل.

واختتم الدكتور محمد أسامة تصريحاته مؤكداً أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية فور عودته للقاهرة خلال الفترة المُقبلة للاطمئنان على حالته.