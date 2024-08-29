شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المسئولة عن تسويق أحمد القندوسى: اللاعب مستمر مع سيراميكا موسما آخر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المسئولة عن تسويق الجزائري أحمد القندوسى لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته مؤخراً لنادي سيراميكا ، تجدد إعارة اللاعب ليستمر مع فريق سيراميكا خلال الموسم المقبل ، وجاء بيان الشركة الخاصة بتعاقدات اللاعب كالتالى: