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شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المسئولة عن تسويق أحمد القندوسى: اللاعب مستمر مع سيراميكا موسما آخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب _ عمر مراد _ عمر أنورالخميس، 29 أغسطس 2024 08:36 م
أعلنت الشركة المسئولة عن تسويق الجزائري أحمد القندوسى لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته مؤخراً لنادي سيراميكا ، تجدد إعارة اللاعب ليستمر مع فريق سيراميكا خلال الموسم المقبل ، وجاء بيان الشركة الخاصة بتعاقدات اللاعب كالتالى:
وسعى مسئولو نادى زد للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن اللاعب فضل البقاء بنادى سيراميكا.
وساهم أحمد القندوسى فى تتويج سيراميكا بكأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الثانى على التوالي بعد الفوز على الطلائع في النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضمن التأهل بشكل رسمي لبطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها في الإمارات للموسم الثانى على التوالى، كما أنهى بطولة الدورى في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.
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