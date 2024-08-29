شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس: مصر حققت إنجازا كبيرا فى البطولة العربية للسباحة بحصد 173 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر حققت إنجازا كبيرا في تاريخ مشاركاتها بالبطولة العربية للألعاب المائية، حيث حصدت 173 ميدالية بينها 88 ذهبية، وتوجت بجميع الكؤوس لمختلف المراحل السنية للرجال والسيدات في السباحة القصيرة والغطس.

وتابع أن مصر لديها مشاريع أبطال في السباحة، وهناك اهتمام كبير بالناشئين خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى التتويج بميدالية أولمبية في السباحة.

ولفت المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلى أن هناك آمالا كبيرة على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة الأفريقية التي تنظمها مصر خلال شهر أبريل المقبل، وتصدر الميداليات كما حدث في النسخ السابقة.