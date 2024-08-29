موقف إنساني يدفع البركاوي للتراجع عن انضمامه إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قدم اللاعب المغربي، كريم البركاوي اعتذاره إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، على إتمام التعاقد وارتداء القميص الأبيض خلال الموسم الجديد.

وجاء إعتذار اللاعب، بعدما قرر استمراره مع الرائد السعودي، في ظل دعم الفريق المادي والمعنوي الكبير له، خلال الفترة الماضية أثناء مرض والده.

وكان البركاوي، دخل ضمن اهتمامات نادي الزمالك بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم هجوم الفريق.

ويذكر أن نادي الزمالك أرسل تأشيرة دخول البلاد وتذاكر الطيران للاعب، من أجل الوصول إلى القاهرة، قبل أن يقوم اللاعب بتقديم اعتذار إلى إدارة الفارس الأبيض.

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