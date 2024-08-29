"الجمهور هو من صنعني".. محمد عبد المنعم يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهور النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، رسالة إلى الجماهير بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن الفريق متجهاً إلى نيس الفرنسي.

وأنهى محمد عبد المنعم اتفاقه للانتقال إلى نادي نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من النادي الأهلي.

ونشر محمد عبد المنعم رسالة إلى جماهير الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعنوان "شكراً على كل شيء".

وجاءت الرسالة كالتالي:

وقال: "عارف يعني إيه تنام وتحلم وتصحى تلاقي حلم اتحقق، دي كانت حياتي في النادي الأهلي من يوم ما كنت طفل صغير، كنت شايف نفسي بالتيشرت الأحمر، بلعب قدام جمهور كبير يهتف بإسمي، الحلم ده مش بس اتحقق ده جزء من حياتي وجزء مني".

وأضاف: "15 سنة مروا عليا في النادي، 15 سنة عشت فيها لحظات كثيرة، من الحب والتحديات والفخر، مش مجرد لعب كورة دي كانت رحلة، فيها كل لحظة بتشكل جزء مني، يوم ما لبست تيشيرت الأهلي لأول مرة، حسيت إن دي لحظة عمرها ما هتتكرر، اللحظة اللي عرفت فيها اني بقيت واحد من أبناء النادي".

وتابع: "النادي اللي حلمت به منذ صغري، كل تمريرة قدمتها كل هدف سجلته، كان ملئ بشعور أنني أقوم بعمل عظيم، الأهلي منحني أكثر مما كنت أحلم به، ومنحني شرف ارتباط اسمي بهذا النادي العظيم، الذكريات لن تنتهي".

وأكمل: "أتذكر أول مرة دخلت فيها ملعب التتش، الملعب الذي شهد على كل فرحة ونصر، وأول مرة هتفت فيها الجماهير باسمي تلك اللحظة التي كنت أشعر أن قلبي سيتوقف، ذلك الجمهور هو من صنعني، وهو من وقف بجواري في كل لحظة صعبة".

وواصل: "أوجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، الرجل الذي عرف كيف يحقق أحلامنا، دائما ما كان قدوة لنا، ولم يبخل علينا بأي دعم أو نصيحة، وأشكر الجهاز الفني والطبي والإداري، دائما ما كانوا دعما لي وسند في الأوقات الصعبة، وكانوا السبب في خروج أفضل شيء مني على أرض الملعب".

واختتم عبد المنعم: "أخيرا أشكر كل مشجع من جماهير الأهلي العظيم، سيظل دائما في قلبي، خرجت من الأهلي كلاعب، ولكن سأظل طول عمري مشجع للأهلي، الأهلي الأعظم في الكون، وسأظل ابن النادي، الذي علمني أن المجد ليس له حدود، والطموح هو من يصنع الأبطال".

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