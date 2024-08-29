من هى سلمى حجازي زوجة إبراهيم عادل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر إبراهيم عادل، إلى الاحتفال بحفل زفافه خلال الأيام المقبلة، بعد أن قام بعقد قرانة منذ يومين فقط.

ونشر إبراهيم عادل نجم بيراميدز، منذ يومين وبشكل خاص يوم الثلاثاء الماضي، عدد من الصور من عقد قرانه.

من هى خطيبة إبراهيم عادل؟

وتدعى زوجة إبراهيم عادل، سلمى حجازي.

وكان إبراهيم عادل احتفل بحفل خطوبة منذ أكثر من عام، حيث أقيم حفل الخطوبة يوم 31 يوليو الماضي 2023.

وتعد سلمى حجازي، من أقل زوجات النجوم والمشاهير، تواجداً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها تملك على "إنستجرام" 1032 متابع فقط.

وعقد إبراهيم عادل قرانه، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 27 أغسطس الجاري، في حفل عائلي بسيط.