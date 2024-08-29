"أصبح لدينا فرعون خاص".. نيس يعلن التعاقد رسمياً مع محمد عبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أعلن نادي نيس الفرنسي التعاقد مع الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك لمدة أربع مواسم حتى 2028.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس الفرنسي فيديو تقديمي لصفقة عبدالمنعم:" الأهرامات إنها رمز العظمة والخلود والقوة، إنها رمز لمصر، لمدة 4 آلاف سنة، مرت هذه الرموز عبر الزمن، إثارة الانبهار والتكريم والغموض، لقد أبحروا فوق البحر الأبيض والمتوسط، للوصول إلى وطننا العزيز".

كما أشار الفيديو:"نعم نيس لديها أيضاً اهراماتها الخاصة، في فاليكون، لا تزال البقايا ملقاة بجوار كهف الخفافيش، في سان أندريه لا تزال هناك ذكري لبناء قديم ومهيب، لكن دمرته الحداثة.

وفي النهاية "بالطبع، نيس لديها اهراماتها وأساطيرها وألغازها الخاصة، ولكن من الان، نيس أصبح لديها الفرعون الخاص بها، مرحباً بك في بيتك".

والجدير بالذكر أن محمد عبدالمنعم أصبح ثاني لاعب مصري يحترف في الدوري الفرنسي، بعد إحتراف مصطفى محمد في نانت.