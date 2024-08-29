"قصص لا أساس لها من الصحة".. وكالة القندوسي تكشف عن موقفه من الاستمرار مع سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت الوكالة المسؤولة، عن تسويق اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط النادي الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، عن تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم مع فريق سيراميكا.

وأصدرت وكالة SEVEN ELEVEN، بياناً رسمياً توضح خلاله تجديد عقد القندوسي مع سيراميكا لمدة موسم واحد.

وجاء نص البيان كالتالي: "نود أن نعلن أننا قد توصلنا إلى إتفاق مشترك ومرض بين النادي الأهلي و لاعبنا أحمد قندوسي، يقضي باستمرار قندوسي لموسم آخر على سبيل الإعارة لنادي سيراميكا كليوباترا، الأمور سارت بسلاسة دون أي من تلك التعقيدات الكثيرة التي قد تكونوا قد قرأتم عنها في "روايات" البعض".

وأضاف: "وبما أننا نتحدث عن روايات، لا يسعنا إلا أن نشيد بقدرات بعض "المبدعين" الذين استطاعوا تحويل حقائق بسيطة إلى قصص درامية كاملة. يبدو أن خيالهم الخصب يستحق إشادة، وربما حتى جائزة أفضل سيناريو خيالي ولكن نود أن نقول لهم : الموسم الجديد قادم ، فهل ستكون قصصكم أكثر واقعية هذه المرة؟ أم أنكم ستواصلون نسج سيناريوهات بلا دليل؟ نحن هنا دائمًا لنتابع فصولكم الجديدة بشغف. نأمل أن تكون هذه المرة أكثر إبداعاً، منطقية، وربما، إن لم يكن ذلك صعباً عليكم، مرفقة ببعض الأدلة".

وتابع: "نحن ندرك أن الكتابة الإبداعية تحتاج إلى إثارة، ولكن دعونا لا ننسى أن الحقيقة غالبا ما تكون أكثر إثارة من الخيال. لذا، نأمل أن تكون إبداعاتكم المستقبلية أكثر اتساقاً مع الحقائق، وأن توفروا لنا جميعاً قصصاً تستحق المتابعة".

وواصل: "وإلى ذلك الحين بينما يواصل أحمد قندوسي مسيرته الرياضية بكل احترافية وجدية، نود أن نطمئن الجميع أن العلاقة مع النادي الأهلي جيدة ومبنية على الاحترام المتبادل. لذا، ندعو الجميع للتحقق من المصادر قبل تصديق الشائعات والقصص التي لا أساس لها من الصحة".

واختتمت الشركة بيانها: "نشكركم على الدعم المستمر، ونؤكد أن الحقيقة دائماً ستبقى أقوى من الخيال".

وشارك قندوسي رفقة النادي الأهلي، خلال الموسم الماضي في 31 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

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