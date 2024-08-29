"متحمس للبداية".. محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى جمهور نيس الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي، على توجيه رسالة إلى جماهير نيس، خلال ظهوره الأول في ملعب نادي نيس.

ونشر محمد عبد المنعم فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، قال فيه: "إزيكم أنا محمد عبد المنعم موجود في نيس".

وأضاف: "متحمس جداً للبداية، إن شاء الله أطلع كل اللي عندي على أرض الملعب، وأفرح جمهور نيس".

وانتقل محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من النادي الأهلي.

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