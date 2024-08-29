مدرب جورماهيا يتحدث عبر "الخليج 365" عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب فريق جورماهيا الكيني، ليوناردو نيفيا، عن مواجهة النادي الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال ليوناردو في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "مباراة الأهلي لن تكون سهلة بالنسبة لنا، ولكن سيكون من دواعي سرورنا مواجهة هذا الفريق الأفريقي القوي الذي يعتبر أكبر نادٍ في القارة".

وأضاف: "نستعد لمواجهة الأهلي عن طريق تحليل أبرز مبارياته وتحديد نقاط الضعف واللعب عليها، وتفادي نقاط القوة".

وواصل: "النادي الأهلي هو الأقوى في قارة أفريقيا، حسب التاريخ والسجلات وتصنيف الكاف والإحصائيات الحالية".

وتابع: "هذه المباراة ستكون فرصة عظيمة للاعبين من أجل التعبير وإظهار أنفسهم، وستتاح لهم الفرصة لصنع التاريخ".

وزاد: "أتمنى أن لا يكون الأهلي هو المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث نسعى لتخطيه".

واختتم المدرب البرازيلي: "سنواجه هذا التحدي الكبير أمام الأهلي باعتباره "لعبة حياتنا"، ستكون لعبة جميلة بالتأكيد".