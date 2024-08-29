الارشيف / اخبار الرياضه

مدرب جورماهيا يتحدث عبر "الخليج 365" عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب فريق جورماهيا الكيني، ليوناردو نيفيا، عن مواجهة النادي الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال ليوناردو في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "مباراة الأهلي لن تكون سهلة بالنسبة لنا، ولكن سيكون من دواعي سرورنا مواجهة هذا الفريق الأفريقي القوي الذي يعتبر أكبر نادٍ في القارة".

وأضاف: "نستعد لمواجهة الأهلي عن طريق تحليل أبرز مبارياته وتحديد نقاط الضعف واللعب عليها، وتفادي نقاط القوة".

وواصل: "النادي الأهلي هو الأقوى في قارة أفريقيا، حسب التاريخ والسجلات وتصنيف الكاف والإحصائيات الحالية".

وتابع: "هذه المباراة ستكون فرصة عظيمة للاعبين من أجل التعبير وإظهار أنفسهم، وستتاح لهم الفرصة لصنع التاريخ".

وزاد: "أتمنى أن لا يكون الأهلي هو المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث نسعى لتخطيه".

واختتم المدرب البرازيلي: "سنواجه هذا التحدي الكبير أمام الأهلي باعتباره "لعبة حياتنا"، ستكون لعبة جميلة بالتأكيد".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا