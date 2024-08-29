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أشرف دارى ثامن أجنبى يترك أوروبا قبل الانتقال للنادى الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الخميس، 29 أغسطس 2024 09:00 م

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات قادمة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، وليكون الصفقة الثامنة التي يتم إبرامها من قارة أوروبا صوب نادي القرن الإفريقي، بعدما نجح مسئولي القلعة الحمراء في جلب أكثر من صفقة مدوية من القارة العجوز في الفترة الماضية.

داري هو الصفقة الثامنة القادمة للأهلي من أوروبا وثاني مغربي يعود من القارة العجوز على القلعة الحمراء بعد مواطنه يحيى عطية الله المنضم من نادي سوتشي الروسي.

سليماني كوليبالي

سبق ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم فريق كليمانروك الأسكتلندي والذي انضم في عهد حسام البدري عام 2017 ورغم أن اللاعب بدأ في التألق مع الفريق الأحمر وأظهر مستويات قوية، ولكن فجأة هرب من النادي بدون سابق إنذار للجهاز الفني أو الإدارة، ليتم ملاحقته فيما بعد قبل أن يحصل الأهلي على حكم بتغريم اللاعب قرابة مليون ونصف المليون دولار.

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اليو بادجي

ثاني الصفقات التي نجح الأهلي في ضمها من أندية أوروبية هو السنغالي إليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي السابق، والذي انضم للأهلي في عهد السويسري رينيه فايلر عام 2020، ورغم أنه كان يسير بشكل جيد مع السويسري، إلا أن بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي أخرجه من حساباته تماما قبل أن يتم تسويقه خارجيا من خلال إعارته مرتين لأندية أنقرة جوجو التركي ثم إميان الفرنسي، ويتم بيعه للنادي الفرنسي في وقت لاحق.

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أنتوني موديست

ثالث صفقات الأهلي القادمة من أوروبا هو الفرنسي أنتوني موديست لاعب بروسيا دوتموند الألماني السابق ، في فترة الانتقالات الصيفية ببداية موسم 2023 / 2024، حيث لم يتمكن اللاعب الفرنسي من إثبات جدارته مع الأهلي حتى الآن ويعاني من من عدم التأقلم الكافي داخل قلعة الجزيرة، قبل أن ينجح في تسجيل هدف فوز الأهلي على مودرن فيوتشر في مباراة السوبر المصري وساهم في تتويج فريقه باللقب رقم 14 في تاريخه.

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بيرسي تاو

أنهى النادي الأهلي صفقة التعاقد مع بيرسي تاو قادما من نادي برايتون الإنجليزي قبل ثلاثة مواسم على سبيل البيع النهائي، حيث فضل اللاعب خوض تجربة في نادي القرن الإفريقي عن استكمال رحلته الاحترافية في القارة العجوز، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات مع الفريق الأحمر.

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وسام أبو علي

تعاقد مسئولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لاسيما مع شكوى الفريق الأحمر من أزمة في مركز المهاجم الصريح، ليكون أبو علي خامس صفقاته القادمة من أندية أوروبية.

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يحيى عطية الله

أتم الأهلي إجراءات التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله قادما من نادي سوتشي الروسي، ليكون ثاني صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد 2024 / 2025.

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أشرف داري

أشرف داري أحدث المنضمين لصفوف الأهلي والقادم من الدوري الفرنسي من بوابة بريست ليكون أحدث صفقات القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي القادمة من القارة العجوز.

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