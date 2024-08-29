شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبى على حكام اتحاد الكرة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأقيمت الفحوصات الطبية في مقر المركز المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، خلال يومي27 و28 أغسطس 2024.

تأتى هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى الارتقاء بجميع أعضاء المنظومة الرياضية، حيث وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تقديم خدمات صحية متميزة، للحفاظ على صحة وحياة الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية هذه الفحوصات الدورية التى تسهم فى ضمان جاهزية الحكام للموسم الرياضي الجديد 2024/2025، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق أعلى مستويات الأداء الرياضى.