شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي عن عرض بيراميدز الرسمي لضم الساعي: شائعات وشغل سماسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر داخل النادي الإسماعيلي، الأنباء المنتشرة حول تقديم نادي بيراميدز عرضا رسميا لضم عمر الساعي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي، موضحا أن كل هذه الأنباء صادرة عن أحد السماسرة الذي يعمل ضد مصلحة النادي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: " النادي الإسماعيلي لم يتلق أي فاكس أو إيميل من نادي بيراميدز بخصوص اللاعب عمر الساعي".

وأضاف:أي أخبار متداولة بخصوص هذا الأمر مجرد شائعات يسوّقها أحد السماسرة الذين أساءوا للنادي كثيرًا، حيث يستخدم بعض الأشخاص الذين انتهت علاقتهم بالنادي للترويج لذلك".

وتابع: "لم يلتق الساعي بأي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو رئيسه سواء مباشرة أو تليفونيا، كما ادعى بعض الأشخاص ذلك".

وأتم: "يهيب النادي الإسماعيلي بجماهيره العاشقة عدم الالتفات لهذه الأخبار المغلوطة التي تتردد كل فترة قيد من أشخاص لم يتمكنوا من تحقيق بعض مصالحهم الشخصية على أن يعلن النادي للجميع ما سيصل إليه بكل شفافية ووضوح".