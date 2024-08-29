شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر صفقة انتقال المغربي كريم البركاوى إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تعثرت صفقة انتقال المغربى كريم البركاوى إلى نادي الزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اعتذار اللاعب لظروف خاصة، حيث بات اللاعب قريباً من تجديد عقده مع نادي الرائد السعودى.

وكان مسئولو الزمالك توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب، على الانضمام إلى القلعة البيضاء لـ 3 مواسم مقبلة بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السعودي، إلا أن اللاعب اعتذر للنادى الأبيض على عدم الحضور إلى القاهرة لظروف خاصة.

من جانب آخر، يترقب مسئولو نادى الزمالك حل أزمة إيقاف القيد الموقعة على النادى لمدة 3 فترات مقبلة، خلال الساعات المقبلة، حيث أرسل مسئولو نادى الزمالك صباح أمس الثلاثاء، مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء وكذلك قيمة المستحقات المالية المتأخرة للمحترف الغاني الأسبق بصفوف الفريق بنيامين اتشمبونج.

وكشف مصدر لليوم السابع أن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى وقعا على المخالصة الخاصة بمستحقات معاونى فيريرا وأتشمبونج وتم إبلاغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تمهيداً لرفع القيد عن القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن النادى من قيد صفقاته الصيفية.