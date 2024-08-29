شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 – 8 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 – 8 – 2024 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها كاف يمد القيد الأفريقى حتى 12 سبتمبر لمساعدة الأهلى والزمالك قبل السوبر.

لمساعدة الأهلى والزمالك قبل السوبر.. كاف يمد القيد الأفريقى حتى 12 سبتمبر

وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على مد فترة القيد بشكل استثنائى لناديى الأهلى والزمالك فقط، ومنحهما حق قيد لاعبين جدد حتى 12 سبتمبر المقبل، من أجل التمكن من قيد صفقاتهم الجديدة قبل موعد الانتقالات الصيفية.

كل ما تريد معرفته عن مفاوضات الأهلى مع عمر الساعى نجم الإسماعيلى

شهدت الأيام الماضية تطورات هامة فى مفاوضات الأهلى مع عمر الساعى نجم الإسماعيلى، حيث بات اللاعب قريباً من القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

الشركة المسئولة عن تسويق أحمد القندوسى: اللاعب مستمر مع سيراميكا موسما آخر

أعلنت الشركة المسئولة عن تسويق الجزائري أحمد القندوسى لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته مؤخراً لنادي سيراميكا ، تجدد إعارة اللاعب ليستمر مع فريق سيراميكا خلال الموسم المقبل .

استمرار تأهيل الونش وعبد الشافى فى مران الزمالك

واصل الثنائي محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي المخصص لهما، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً للفترة المُقبلة.

الأهلي يودع عبد المنعم بعد انضمامه لـ نيس: نتمنى لك التوفيق فى رحلتك القادمة

أعرب النادي الأهلي، عن تمنياته بالتوفيق للاعبه السابق محمد عبد المنعم في مشواره الاحترافي الجديد في نادي نيس الفرنسي، حيث كتب عبر حساب النادي الرسمي عبر منصة X: "نتمنى لك التوفيق في رحلتك القادمة".

اتحاد الكرة يطرح بنودا جديدة في الإعارات بشروط القيد الجديدة

كشف اتحاد الكرة عن بنود جديدة فيما يخض بند الإعارات ضمن الشروط الجديدة للائحة القيد، التي تسلمتها الأندية خلال الساعات الماضية، وكان أبرزها وجود بندين جديدين في الإعارات.

الزمالك يعلن إنهاء عقد محمد أشرف "روقا" بالتراضى

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه تم إنهاء التعاقد مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتراضي وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به.