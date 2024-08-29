شكرا لقرائتكم خبر عن زياد طارق يحصد المركز الثامن فى سباحة دورة الألعاب البارالمبية فى أول مشاركة والان مع تفاصيل الخبر

حصل البطل المصري زياد طارق على المركز الثامن في منافسات السباحة في سباق 50 متر حرة، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق زياد طارق إنجازًا كبيرًا للسباحة البارالمبية، في أول مشاركة في تاريخه في سن يسمح له بالاستمرار للمنافسة على ميدالية بارالمبية في لوس أنجلوس 2028.

وكان زياد طارق قد تأهل لنهائي سباق 50 متر حرة للسباحة البارالمبية صباح اليوم الخميس، ثم حصل على المركز الثامن في السباق النهائي.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هى: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.