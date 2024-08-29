شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس مصر .. موعد مباراة بيراميدز وزد والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز نظيره زد إف سي غدا الجمعة في نهائي كأس مصر وذلك في تمام الساعة التاسعة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وخطف بيراميدز بطاقة التأهل إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

بينما حسم فريق زد إف سى الصعود الى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لأول مرة فى تاريخه عقب الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلة.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إسناد نهائي بطولة كأس مصر إلى حكام مصريين في المباراة المقرر لها 30 أغسطس الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية. وتنقل قناة أون سبورت مباراة زد وبيراميدز غداً مع وجود استوديو تحليلي للمباراة قبل إنطلاقها وبعدها.