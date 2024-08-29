شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شابات الطائرة أمام تونس فى نهائى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة أمام نظيره التونسى بنتيجة 3-2 فى نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى تونس والتى تأهل من خلالها إلى بطولة العالم 2025.

وتأهل منتخب شابات الطائرة إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 3-1 أمس الأربعاء فى نصف نهائى المنافسة.

ونجح منتخب الشابات فى تحقيق الفوز فى أول مواجهاته على كينيا بنتيجة 3-0 قبل الخسارة من تونس وتحقيق الفوز على الجزائر فى ختام الدور الأول.

ومن ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.