شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يوقع عقود انتقاله إلى المصرى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

وقع خالد الغندور، لاعب فريق الاتحاد السكندري، على عقود انتقاله إلى النادي المصري، تمهيداً لضمه في الميركاتو الصيفي، وذلك في صفقة انتقال حر.

وكان النادي المصري قد حصل في وقت سابق على توقيع كل من، كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، محمود حمدي حارس مرمى مودرن سبورت، وثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم.

وفي المقابل رحل عن المصري، محمد طارق بعد انهاء إعارته، النيجيري إيزي إيميكا بعد انتهاء عقده، التونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته من الترجي، والجزائري غيلاس قناوي بعد انتقاله إلى اتحاد العاصمة الجزائري.

وقرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لأربعة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل. جاء ذلك عقب وداع المصري بطولة كاس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بالدور نصف النهائي بركلات الترجيح.

ويستعد المصري لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية منتصف سبتمبر.

وأنهى النادي المصري مسابقة الدوري في الموسم الجاري محتلاً المركز الرابع في المربع الذهبي، برصيد 55 نقطة، خلف نادي الزمالك صاحب الـ 56 نقطة، وخاض المصري 34 مباراة فاز خلالها في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلوا 39.