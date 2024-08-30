شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كريم البركاوى: تدهور حالة والد اللاعب سبب إنهاء المفاوضات مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف عزيز الشافعي، وكيل أعمال كريم البركاوي، كواليس فشل انتقال اللاعب المغربي إلى القلعة البيضاء بعدما كان قريباً من ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد.

وقال الشافعي في تصريحات لبرنامج "الهدف"، عبر قناة أون تايم سبورت 2: "المفاوضات كانت سلسة وكان هناك احترام من الطرفين، ولكن والد اللاعب تعرض لوعكة صحية حرجة، وتم تأجيل السفر وتعثرت المفاوضات، وحالة والد اللاعب كانت متأزمة، وفي آخر المطاف البركاوي أعطى أولوية للاستمرار مع الرائد السعودي".

وأضاف: "الأمر إنساني للعلاقة التي تربط اللاعب بالنادي السعودي، ورئيس النادي تدخل لمتابعة حالة والد اللاعب وتكفل بعلاجه، وكان لذلك تأثير على اللاعب في رغبته لتجديد عقده مع الرائد، ومسئولو الزمالك تفهموا الموقف".

واختتم: "اللاعب رفض عروضاً بقيمة 3 ملايين يورو واختار الزمالك، ولكنه لم يجدد عقده مع الرائد حتى الآن ومستقبله مرهون بمكان علاج والده، والأقرب البقاء في المغرب أو التجديد للرائد السعودي".