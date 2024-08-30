شكرا لقرائتكم خبر عن زد: نحترم الحكام المصريين ولم نطلب استقدام أجانب لإدارة نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

تحدث أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد المشرف على الكرة، عن مباراة فريقه المرتقبة في التاسعة مساء الجمعة، حيث يلتقى زد مع بيراميدز، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر نسخة 2023-2024.

وقال عبد الله في تصريحات عبر برنامج "الهدف" عبر أون تايم سبورت 2: "توفيق ربنا حالفنا قبل كل شىء ومجلس إدارة النادي أوضح هدفه من اليوم الأول ودعمه، مجدي عبد العاطي مدرب مميز ولعبت معه كرة قدم ولكن الإصابة عطلته ولذلك وفق في مجال التدريب".

وأضاف: "من أول الموسم قمنا بضم سكواد مميز يتماشى مع أهداف النادي، التوقعات كانت أننا ننهي الموسم من السابع إلى العاشر، لم نرد وضع ضغط على اتحاد الكرة ولم ننشغل بطاقم التحكيم مصري أو أجنبي".

واختتم: "الحكام المصريون لهم منا كل احترام وزد لم يطلب حكاما أجانب، لاعبونا لديهم طموح وهذا ما أوصلهم للنهائي وسابع الدوري في أول موسم، المباراة صعبة جدا وبيراميدز فريق قوي جداً، ولكن مشوارنا كان أصعب من بيراميدز في البطولة، ولاعبونا أثبتوا أنهم رجال وفخورون بهم بغض النظر عن النتيجة".

وتعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية حيث نشأت البطولة عام 1921 وتم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.

وتأهل زد إلى المباراة النهائية عقب الفوز على الإسماعيلي في نصف النهائي بهدف نظيف، بينما جاء تأهل بيراميدز بعدما فاز على المصري في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد التعادل في المباراة بنتيجة 1-1.