شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي زكى: الإصابات عطلتنى وفضلت الانتقال لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حمدي زكي لاعب غزل المحلة، أنه يأمل في تقديم مستويات قوية في مشواره الجديد مع غزل المحلة وأنه طلب من الطلائع الرحيل من أجل التغيير.

وقال محمد حمدي زكي في مداخلة مع محمد غانم في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الإصابات عطلتني كتير في أول الموسم وتأخر انضمامي لأحد الأندية، ثم انتقلت للطلائع في آخر نص ساعة في الميركاتو، وكنت أفضل ثالث الهدافين الموسم قبل الماضي، ولكن تعرضت لإصابة قوية أبعدتني طوال الموسم، ورجعت في الآخر وقدمت مستوى مميز".

وأضاف محمد حمدي زكي: "فضلت التغيير رغم تمسك الطلائع باستمراري إلا أنني رايت ان أخوض تجرية جديدة وشايف أن الأنسب لي فريق غزل المحلة لأنه يمتلك مشروع مميز وهناك اهتمام كبير من الكل داخل المحلة من أجل الظهور بشكل مغاير والناس كلموني وفضل هذا النادي للعودة لمستواى".