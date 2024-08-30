شكرا لقرائتكم خبر عن هناء علام تفوز على لاعبة أوكرانيا بمنافسات البوتشا فى دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

فازت "هناء علام" بطلة مصر للبوتشا على الأوكرانية "كونينكو ناتاليا" بنتيجة 8-1 في ثاني مباريات الدور التمهيدي لمنافسات البوتشيا - فردي سيدات - فئة BC4 بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وجاءت لاعبة منتخب مصر هناء علام فى المجموعة الثانية من BC4، لمنافسات الفردى بجانب كل من "كندا، أوكرانيا، ماليزيا". ويتأهل للدور ربع النهائى صاحب المركز الأول والثانى فى دور المجموعات.

وتواجه الجمعة هناء علام لاعبة مصر للبوتشيا نظيرتها نور أسكوزايمي لاعبة منتخب ماليزيا في آخر مواجهات الدور التمهيدي الساعة 6:00 مساءً.

وتتصدر نور أسكوزايمي المجموعة بـ 6 نقاط، تليها هناء الفار في المركز الثاني بفرق الأهداف عن لاعبة كندا. وتمكنت هناء خلال مواجهة اليوم تعويض فارق الأهداف مع لاعبة كندا، بينما لاعبة أوكرانيا تتذيل المجموعة.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.