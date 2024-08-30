شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كحيل يحرز المركز الثامن فى منافسات 200 متر سباحة بدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

أحرز البطل المصري زياد كحيل المركز الثامن الثامن في منافسات السباحة في سباق 200 متر حرة، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتأهل زياد كحيل لنهائي سباق 200 متر حرة للسباحة البارالمبية صباح الخميس، محققا رقما أفريقيا جديدا في الدورات البارالمبية، ثم حصل على المركز الثامن في السباق النهائي.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.