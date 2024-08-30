شكرا لقرائتكم خبر عن عقب أنضمام أشرف دارى.. تعرف على قائمة اللاعبين المغاربة بالنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادي الأهلى في التعاقد مع المغربي أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات قادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الأحمر الموسم المقبل عقب رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف الخارجي.

وتم الانتهاء من كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، واجتاز أشرف داري الكشف الطبي بنجاح.

وخضع أشرف داري للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة رفقة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، قبل إتمام إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.

وتأتى قائمة اللاعبين المغاربة التى لعبت لفريق الأهلى كالتالى..

1 ) وليد أزارو مهاجم الاهلى الأسبق الذى أنضم موسم 2016 ورحل 2020.

2 ) بدر بانون الذى أنضم موسم 2019 ورحل 2022.

3 ) رضا سليم والذى أنضم موسم 2022 ومستمر مع الفريق حتى الان.

4 ) يحيى عطية الله ظهير أيسر والذى أنضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

5 ) أشرف دارى مدافع الذى أنضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أيضا.