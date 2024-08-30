شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: زعلت من كلام كولر ورفضت عرض بيراميدز لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

كشف أيمن أشرف، مدافع البنك الأهلي، كواليس رحيله عن النادي الأهلي في الموسم الماضي، وقال أيمن أشرف عبر برنامج "الهدف" عبر قناة أون تايم سبورت 2: "حسام البدري صعدني للفريق الأول في سن 18 سنة، وكان يثق بي كثيراً، وحصلت على 17 بطولة مع الأهلي، لكن ليس من الضروري أن يجتمع عليك كل المدربين ويثقون بك، وأقدر المكان الذي أتواجد به".

وأضاف أيمن أشرف: "تقبلت كلام كولر في المؤتمر الصحفي أنني أصبحت المدافع رقم 5 في حساباته رغم أنني شعرت بالضيق، وتحدثت مع كولر أكثر من مرة ولكن كان كلامه أنه يرى وجهة نظر فنية".

وواصل: "الأهلي خيرني بأكثر من عرض ولكنني فضلت الرحيل للمشاركة، وتلقيت عرضاً من البنك الأهلي ومن بيراميدز، ورفضت عرض بيراميدز لأنه لم يكن بالقيمة التي أنتظرها".

وأكمل: "لم أقم بأي شىء يجعل الجماهير تغضب مني، وما زال لدي الأفضل لأقدمه مع البنك الأهلي، فايلر كان أفضل مدرب أجنبي تعاملت معه ثم موسيماني ولاسارتي يليهم في الترتيب".

واختتم: "لم أر مدربا أجنبيا بنفس عقلية رينيه فايلر، وهذا كان واضحاً على أداء الفريق، موسيماني كان مختلفاً في الناحية التكتيكية، ولاسارتي كان مميزاً ولكنه لم يوفق مع الأهلي".