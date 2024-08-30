شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وزد فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون استاد برج العرب بالإسكندرية على موعد مع نهائى كأس مصر لكرة القدم بين فريق بيراميدز وزد، بحثا عن اللقب الأول تاريخيا لكلا الفريقين.

تأهل فريق بيراميدز للمباراة النهائية بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بركلات الترجيح 4-3، فيما تأهل فريق زد إف سى بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف فى الإسماعيلية.

موعد مباراة بيراميدز وزد

يلتقى فريق زد فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، مع فريق بيراميدز على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات المباراة النهائية فى بطولة كأس مصر.

يأمل زد وبيراميدز في حصد أول لقب، حيث لم يتوج أى منهما ببطولات قبل ذلك، كما يسعى كلا الفريقين في كتابة اسمه في قائمة المتوجين بلقب كأس مصر، حيث سبق أن توج بكأس مصر 12 ناديا فقط يتصدرهم الأهلى بـ38 لقبا.

وجاءت قائمة المتوجين بكأس مصر كالتالى: الأهلى 38 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأوليمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من المصرى والقناة والترام".

وصل بيراميدز للنهائى بعدما افتتح مشواره بالكأس بالفوز على النصر في الدور التمهيدي 4-0، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0، ثم الفوز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4-0، وأخيرا الفوز على المصرى بركلات الترجيح في نصف النهائي.

في المقابل، بدأ فريق زد بطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سيراميكا في دور الـ16 بنتيجة 3-0، ثم الإطاحة بمودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0، وأخيرا الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في نصف النهائي.