شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: الأهلى لا يقف على لاعب وانفعلت على لاعبى المنتخب بعد ركلة جزاء المغرب والان مع تفاصيل الخبر

أكد أيمن أشرف، مدافع البنك الأهلي، أن النادى الأهلى لا يقف على لاعب رغم القيمة الفنية الكبيرة لمحمد عبد المنعم الذى رحل إلى نيس الفرنسي.

وقال أيمن أشرف فى تصريحات لبرنامج "الهدف" عبر قناة أون تايم سبورت 2: "الأهلى لا يقف على لاعب لكن محمد عبد المنعم لاعب كبير ولديه خبرات كثيرة جداً، وهذا هو الوقت المناسب لاحترافه، وأزمته فقط فى التعود والتأقلم، عبد المنعم سعيد بالتجربة الجديدة ولديه شغف للعب فى أوروبا ومرحلة نيس ستكون بداية".

وأضاف: "بعدما تسببت فى ركلة جزاء للمغرب فى كأس الأمم، انفعلت على اللاعبين بين الشوطين وقلت لهم (العبوا بقى براحتكم فى واحد هيشيل الليلة)، وبعد المباراة أخذنا الموضوع هزار".

وواصل: "فى بعض الأحيان كنت أستخدم قلبى وحماسى أكثر من عقلى، ولكن هذا تغير الآن، فى نهائى القرن وكرة أشرف بن شرقى الوضع كان مختلفا عن كرة أشرف حكيمى مع المنتخب، لم يكن بن شرقى يستحق ركلة جزاء فى تلك الكرة، وهو من أمسك بيدى وأسقطنى على الأرض".

واختتم: "على معلول فى مكانة مختلفة ولا يمكن مقارنة أى محترف به إلا بعد أن يقدم سنوات من عمره فى اللعب مع الأهلي، أنا والشناوى من صغرنا مع بعض وحتى الآن الجماهير على السوشيال ميديا تتناقل مقاطع من المباريات التى شاركنا فيها سويا، ومباراة صن داونز كانت نقطة سوداء فى تاريخي، ومروان محسن كان من أفضل المهاجمين الذين عملت معهم فى الأهلي، ولكنه ضحية السوشيال ميديا".