الامارات | «أبيض السلة» يتغلب على أرمينيا في «دولية الظفرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني على نظيره الأرميني 107-92، أول من أمس، في ختام مباريات الدور الأول لبطولة الظفرة الدولية لكرة السلة، فيما تغلب فريق الظفرة على الوحدة 70-54، في البطولة نفسها.

وبذلك حلّ المنتخب الوطني في المركز الثاني خلف نادي الشارقة متصدر المجموعة الثانية، بينما يتصدر الظفرة المجموعة الأولى.

وتُقام مباريات البطولة في مدينة الظنة، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.