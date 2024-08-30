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الامارات | 4 فرق تشارك في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن تنظيم النسخة الثانية من بطولتها الدولية للكرة الطائرة في 11 سبتمبر المقبل، بمشاركة 4 فرق، من الإمارات، ومصر، والكويت، وسورية.

وقال عضو مجلس إدارة الأكاديمية طلال الهاشمي، إن النسخة الثانية من البطولة، تأتي في إطار الخطة الرامية إلى تطوير اللعبة، وإكساب لاعبات الأكاديمية المزيد من الخبرة الدولية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إقامة النسخة الأولى. وأضاف أن افتتاح المبنى الجديد للأكاديمية سيكون له دور كبير في توسيع قاعدة النشاط الرياضي، وزيادة عدد الألعاب المنضوية تحت مظلتها خصوصاً الفردية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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