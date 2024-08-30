الامارات | الجزيرة يقترب من التعاقد مع نبيل فقير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن اقتراب نادي الجزيرة، من التعاقد مع نجم وسط نادي ريال بيتيس، الفرنسي نبيل فقير، وقبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية في إسبانيا.

وقالت صحيفة «إس» الإسبانية، إن: «نبيل فقير توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء الكشف الطبي، قبل الانضمام إلى فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي».

وأضافت الصحيفة، أن «من المتوقع أن تتم الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية في إسبانيا اليوم الجمعة»، وأشارت إلى أن ريال بيتيس يسعى إلى التعاقد بشكل سريع مع بديل لصانع الألعاب الفرنسي، وهناك اسمان مرشحان، هما: جيوفاني لو سيلسو وداني سيبايوس المطروحان بقوة للانضمام إلى صفوفه.

بدوره، أكد الإعلامي فران كامبوس في برنامج «الشرينغيتو» المختص في عالم كرة القدم، ويذاع على قناة «ميغا» التابعة لمحطة «أنيينا» الإسبانية الشهيرة، أن: «نادي ريال بيتيس سيحصل على 10 ملايين يورو، نظير إتمام صفقة نبيل فقير إلى الجزيرة».

وقضى نبيل فقير، نحو خمس سنوات في صفوف ريال بيتيس، وشارك رفقة الفريق الإسباني في 24 مباراة بالموسم الماضي في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين.