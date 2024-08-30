أيها الأهلاوي المتعصب.. رسالة مرتضى منصور لساويرس

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مالك نادي زد، رسالة من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تتعلق بمباراة نهائي كأس مصر بين نادي زد ونادي بيراميدز.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، كشف ساويرس عن الرسالة التي جاء فيها: "يارب تفرح الليلة وزد يحصد كأس مصر لأول مرة في تاريخه. فريق محترم وجهاز فني وإداري وطبي محترم، مع راعي صعيدي جدع محب لمصر، المهندس نجيب ساويرس. ربنا يوفقكم أيها الأهلاوي المتعصب من زملكاوي بيور".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس مصر يوم الجمعة 30 أغسطس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقود المباراة التحكيمية الحكم أحمد الغندور، بمساعدة محمود أبو الرجال، وسمير جمال، بينما سيكون محمود ناجي حكماً رابعاً. كما يتولى تقنية الفيديو الحكم محمود بسيوني، بمساعدة محمد يوسف وأسامة السيد، ويكون شريف عبدالله حكماً مساعداً احتياطياً.